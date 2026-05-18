Asalto violento en Costanera Norte, Tucumán: dos carreros detenidos

Dos carreros fueron detenidos por el asalto de un celular en Costanera Norte, Tucumán, el 26 de abril.

Hoy 01:10

En un hecho delictivo ocurrido el 26 de abril en Tucumán, dos carreros fueron acusados de robo simple tras sustraer un celular a un ciudadano en la parada de la línea 124.

El Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos IV, ha llevado adelante la acusación, donde el auxiliar de fiscal, Leonel Sosa, presentó la denuncia ante el titular de la Fiscalía, Carlos Saltor.

“Se trató de un hecho grave que fue planificado por los dos mientras se movilizaban en un carro a tracción de sangre”, explicó Sosa, quien estuvo acompañado por la instructora Johana Salas.

El fiscal Sosa resaltó que la evidencia del caso fue presentada en base a un informe técnico elaborado por la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos de Banda del Río Salí.

Al argumentar la solicitud de prisión preventiva, el representante del MPF mencionó que el asalto no fue un hecho aislado, sino parte de un plan coordinado por los delincuentes.

La jueza actuante accedió a la solicitud de prisión preventiva, que tendrá vigencia hasta el 1 de junio, considerando que aún restan pericias y una rueda de reconocimiento de personas por realizar.

Los hechos se desarrollaron aproximadamente a las 19:00 horas cuando la víctima, en la parada de la línea 124, fue abordada por el apodado “Chino”, quien le arrebató su celular de manera violenta antes de escapar con su cómplice en un carro de tracción de sangre.