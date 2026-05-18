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Un repartidor es atacado con un machete en Tartagal, Salta

En un violento incidente ocurrido en barrio Lugones, Tartagal, un repartidor fue agredido con un machete mientras cumplía con su labor, lo que desató el pánico entre los vecinos.

Hoy 01:16

Un impactante episodio de violencia tuvo lugar ayer en el barrio Lugones de Tartagal, donde un repartidor fue atacado por un hombre armado con un machete mientras realizaba una entrega. Este suceso ha generado una gran conmoción en la comunidad local.

El ataque fue tan brutal que comenzó a viralizarse rápidamente a través de videos y publicaciones en diversas redes sociales y portales de noticias. La esposa de la víctima relató que el agresor se abalanzó sobre el trabajador con la intención de quitarle la vida.

En medio de la desesperación, el repartidor logró pedir ayuda a los gritos, lo que alertó a los vecinos del barrio. Estos, actuando rápidamente, salieron de sus viviendas y lograron reducir al atacante antes de que el incidente terminara en una tragedia.

Según versiones difundidas, el camperón que llevaba el repartidor puesto amortiguó parte de los machetazos, evitando así heridas graves. A pesar de ello, tanto él como su familia quedaron en un estado de shock tras el brutal ataque.

Este incidente ha reavivado las preocupaciones de seguridad entre los residentes de la zona, quienes han manifestado su inquietud por los reiterados hechos delictivos que se han registrado últimamente.

Hasta el momento, no se ha hecho pública información oficial sobre este caso, lo que ha generado aún más incertidumbre entre los vecinos de Tartagal.

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