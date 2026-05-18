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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 MAY 2026 | 9º
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El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 18 de mayo de 2026: el frío marcará el inicio de la semana

Tras un amanecer muy frío, se espera una jornada con tiempo estable, poco viento y máximas agradables en Santiago del Estero.

Hoy 01:50

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Santiago del Estero tendrá este lunes una jornada con cielo entre ligeramente nublado y despejado, sin probabilidades de precipitaciones y con un marcado descenso de temperatura en las primeras horas del día.

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La mínima prevista será de -1°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C durante la tarde. No se esperan lluvias y las condiciones meteorológicas se mantendrán estables en gran parte de la provincia.

Durante la madrugada el cielo permanecerá ligeramente nublado, aunque hacia la mañana y la noche predominarán condiciones despejadas. Los vientos soplarán del sector norte y noreste entre 7 y 22 kilómetros por hora.

Para los próximos días, el SMN anticipa un leve ascenso térmico con máximas que irán subiendo progresivamente y jornadas mayormente estables en Santiago del Estero.

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