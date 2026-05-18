Semana decisiva para Adorni: la Justicia aguarda su declaración patrimonial completa

El juez y el fiscal analizan cuentas, propiedades y operaciones económicas vinculadas al jefe de Gabinete.

Hoy 00:43

La Justicia espera que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente esta semana su declaración jurada completa en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.

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El expediente está a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes buscan reunir toda la información patrimonial, bancaria y vinculada a criptoactivos antes de resolver si convocan al funcionario a una declaración formal.

En los últimos días, la investigación se centró en los testimonios de Matías Tabar y José Rodríguez, relacionados con obras y alquileres abonados por Adorni desde fines de 2023. Ambos confirmaron haber recibido importantes sumas de dinero en dólares y en efectivo, situación que despertó sospechas sobre posibles inconsistencias patrimoniales.

Según trascendió, Tabar reconoció el cobro de 245.000 dólares sin factura por trabajos de refacción, mientras que Rodríguez aseguró haber recibido otros 21.000 dólares en efectivo por alquileres temporarios en Exaltación de la Cruz.

La Justicia ya intimó formalmente a Adorni para que entregue la documentación pendiente y advirtió que su situación procesal podría complicarse si continúa demorando la presentación de los papeles requeridos.

En paralelo, el presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente al jefe de Gabinete y ratificó que no le pedirá la renuncia pese al avance de la causa.