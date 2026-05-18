“Finalmente, todos juntos”: el emotivo reencuentro de Maxi López y Daniela Christiansson en Argentina

La modelo sueca llegó al país con sus hijos y fue recibida por el exfutbolista con mate, facturas y una divertida reunión familiar.

Hoy 00:27

Daniela Christiansson llegó a la Argentina junto a sus hijos Elle y Lando para reencontrarse con Maxi López y comenzar una nueva etapa familiar en Buenos Aires.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El exfutbolista compartió en redes sociales cómo preparó la bienvenida con un clásico desayuno argentino que incluyó mate, facturas y sanguchitos de miga. “Así te espero en Argentina”, escribió junto a las imágenes.

Horas más tarde, Daniela publicó distintas postales disfrutando del sol y de algunas costumbres locales, mientras comenzaba su adaptación al país.

Uno de los momentos más comentados fue el reencuentro entre todos los hijos de Maxi López. En un video que rápidamente se viralizó, se vio a Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Wanda Nara, jugando junto a Elle en el jardín de la casa.

“Finalmente, todos juntos”, escribió emocionado el exdelantero, reflejando la felicidad por reunir a toda la familia bajo el mismo techo.

Según trascendió, la familia se instalará próximamente en una casa de Nordelta, donde planean comenzar una nueva vida en Argentina tras varios años viviendo entre Europa y Sudamérica.