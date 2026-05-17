Estados Unidos denunció un intento de desestabilización contra el gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia

Washington apuntó contra los bloqueos y protestas que mantienen paralizadas varias rutas del país y agravan el desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos.

Hoy 23:51

El gobierno de Estados Unidos aseguró este domingo que las protestas y bloqueos que afectan a Bolivia forman parte de un intento de desestabilizar al presidente Rodrigo Paz.

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La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental estadounidense afirmó que los disturbios provocaron una “crisis humanitaria” por la escasez de medicamentos, alimentos y combustible en distintas regiones del país.

“Condenamos todas las acciones destinadas a desestabilizar al gobierno elegido democráticamente de Rodrigo Paz”, expresó el organismo a través de un comunicado publicado en X.

En las últimas horas persistían al menos 15 puntos de bloqueo en La Paz, mientras que simpatizantes del expresidente Evo Morales mantenían cortes de rutas y protestas en Cochabamba, donde incluso ocuparon el aeropuerto de Chimoré.

La crisis también motivó el envío de ayuda humanitaria por parte de Argentina. El gobierno nacional informó que un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea fue enviado para colaborar con el transporte de alimentos hacia las zonas más afectadas.

Según denunciaron las autoridades bolivianas, los bloqueos provocaron mercados semivacíos, dificultades para abastecer hospitales y fuertes aumentos de precios en productos básicos. Además, el gobierno de Paz aseguró que al menos tres personas murieron por falta de asistencia médica a raíz de los cortes.

El expresidente boliviano Evo Morales rechazó las acusaciones del gobierno de Rodrigo Paz y aseguró que las protestas “son producto del hambre y la desesperación del pueblo”, al tiempo que denunció una “persecución política” en su contra. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó su preocupación por la crisis en Bolivia y pidió “garantizar el diálogo democrático y evitar cualquier escalada represiva”, además de advertir sobre el impacto social que generan los bloqueos y la crisis económica en el país vecino.

La tensión política crece en Bolivia mientras distintos sectores reclaman la renuncia del mandatario, quien asumió hace apenas seis meses y enfrenta una profunda crisis económica marcada por la escasez de dólares, combustibles e inflación.