La policía de Jujuy recupera una moto robada en Palpalá

La Policía de Jujuy recuperó un motovehículo robado en la ciudad de Palpalá, tras una rápida actuación de sus efectivos.

Hoy 02:39

Efectivos policiales de Jujuy recuperaron un motovehículo robado en el barrio Norte de la capital provincial. La intervención se produjo cuando los agentes observaron a dos sospechosos transportando la moto por las calles de Palpalá. Al notar la presencia policial, los individuos abandonaron el vehículo y se dieron a la fuga.

El robo ocurrió alrededor de las 21.30, cuando el hijo de la dueña del motovehículo sacó de su hogar una moto marca Honda Wave de 110 cc. Tras dejarla momentáneamente afuera, regresó al interior de la vivienda, lo que permitió que sospechosos observaran la oportunidad de sustracción.

Sin un seguro que protegiera el vehículo, los delincuentes actuaron rápidamente y se llevaron la moto. Minutos después, la afectada se presentó en la Seccional 4° de Cuyaya para radicar la denuncia correspondiente por el robo.

En respuesta a la denuncia, los uniformados emitieron una circular parcial para localizar la moto sustraída. Gracias a esta acción, antes de la medianoche, los efectivos de la Seccional 51°, que realizaban recorridos preventivos por Palpalá, reconocieron el motovehículo en la intersección de avenida Libertad y México.

Al identificar el vehículo, los sospechosos intentaron huir, pero dejaron el motovehículo atrás. La rápida respuesta de la policía permitió que el vehículo fuera recuperado en tiempo récord.

Posteriormente, los agentes trasladaron la moto a la Seccional 4°, donde se había emitido la circular de búsqueda, para su reintegro a la legítima dueña, cerrando así un caso de robo que podría haber tenido consecuencias más graves.