Accidente fatal en Ruta 16: agente de policía muere cerca de Machagai

Un trágico accidente de tránsito en la Ruta Nacional N°16 dejó como saldo la muerte de un agente de la Policía del Chaco.

Hoy 03:20

El trágico accidente se registró el sábado en la Ruta Nacional N°16, específicamente a la altura del kilómetro 148, en las cercanías de Machagai, Chaco.

La víctima fue identificada como Uriel Martínez, un agente de la Policía del Chaco que prestaba servicios en la División Drogas de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Según fuentes policiales, el accidente involucró a una camioneta y una motocicleta, esta última era conducida por el agente fallecido, quien perdió la vida en el lugar del siniestro.

Las primeras investigaciones indican que el agente cumplía funciones en la División Operaciones Drogas Interior Sáenz Peña, lo que añade un matiz trágico a la situación.

Tras el accidente, el Gabinete Científico y personal de Medicina Legal se hicieron presentes para realizar las pericias pertinentes en la escena del incidente.

El informe médico preliminar determinó que la causa de muerte fue por politraumatismos severos y traumatismo encéfalo craneano grave, lo que resalta la gravedad del accidente.

Asimismo, se procedió al secuestro de elementos de interés para la investigación, y la Fiscalía ha dispuesto la entrega del cuerpo a los familiares para los fines póstumos.