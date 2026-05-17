Gol y asistencia de Messi en la victoria del Inter Miami sobre Portland Timbers

Las Garzas se impusieron por 2 a 0 por la fecha 14 de la MLS 2026.

Hoy 21:10

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y la presencia de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina parece prácticamente asegurada. Mientras crece la ilusión de los hinchas por verlo defender el título conseguido en Qatar 2022, el capitán argentino continúa demostrando toda su vigencia en el Inter Miami, donde sigue siendo determinante partido tras partido.

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Luego de convertir un doblete en la victoria 5-3 frente a Cincinnati, el rosarino volvió a lucirse este fin de semana en el triunfo de las Garzas en el NU Stadium, escenario donde el equipo consiguió su primera victoria desde la inauguración del estadio el pasado 4 de abril.

A los 31 minutos del primer tiempo, Messi apareció dentro del área para definir con tranquilidad y marcar el 1-0 parcial de su equipo. Con ese tanto, el crack argentino alcanzó los 910 goles oficiales en su carrera profesional y continúa achicando la diferencia con Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico del fútbol mundial con 971 conquistas.

Pero la actuación de Leo no terminó allí. Además del gol, el campeón del mundo asistió a Germán Berterame para el segundo tanto del encuentro. De esta manera, el argentino acumula 16 participaciones directas en goles en apenas 14 partidos disputados en la actual temporada de la Major League Soccer.

El calendario también alimenta la expectativa mundialista. Tras este compromiso, a Messi le quedará solamente un partido más con Inter Miami, cuando enfrente a Philadelphia Union el próximo 24 de mayo como visitante. Luego, se sumará a la concentración de la Selección Argentina para disputar los amistosos del 6 y 9 de junio frente a Guatemala e Islandia, en la previa de lo que podría ser su sexto Mundial.

Si no surge ningún inconveniente, Lionel Messi compartirá un récord histórico junto a Cristiano Ronaldo y Guillermo “Memo” Ochoa, ya que los tres futbolistas llegarían a disputar seis Copas del Mundo, una marca reservada para muy pocos en la historia del fútbol.