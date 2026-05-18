"Me enamoraste con tu intensidad y energía": Bad Bunny expresó su pasión sobre Argentina

El artista puertorriqueño no dudó en compartir el amor que siente por el país en sus redes.

Hoy 05:35

Bad Bunny visitó Argentina en el marco de su gira "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour", cuándo se presentó los días 13, 14 y 15 de febrero de 2026 en el estadio Monumental de River Plate. Ahora, el cantante sorprendió a sus seguidores al compartir varios videos de su paso por el país junto a un emotivo mensaje.

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¿Qué dijo Bad Bunny tras su paso por Argentina?

El artista puertorriqueño compartió varios videos de su paso por Argentina en donde se veían distintos lugares de Buenos Aires, las cenas que compartió e incluso un momento del show de Yandel. Pero eso no fue todo, ya que el joven también uso canciones icónicas del país, como Adiós de Gustavo Cerati y Luna tucumana de Atahualpa Yupanqui.

“Argentina, te amo desde la primera vez que te visité y me enamoraste con tu intensidad y energía inigualable”, comenzó el artista tras las imágenes que compartió, y sumó: “Siempre serás parte fundamental de mi historia y siempre estaré agradecido con la forma en que me has querido y abrazado”.

El artista expresó su amor por Argentina.

Por último, Bad Bunny expresó en su cuenta oficial de Instagram: “Esta fue una vez más en la que me sorprendes y me das lo mejor de ti. Nos veremos en otra ocasión. Gracias”.