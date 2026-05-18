El repechaje en Gran Hermano se puso en marcha en medio de ausencias y dudas

Dos de las figuras más esperadas quedaron afuera del regreso y estallaron las especulaciones en las redes.

Hoy 05:28

La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada dio lugar tras la salida de Danelik al esperado repechaje. Pero a la hora de conocer a los candidatos, dos nombres fuertes brillaron por su ausencia: Sol Abraham y Andrea del Boca.

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En una gala cargada de tensión, Santiago del Moro reunió a todos los exparticipantes de esta edición –excepto Andrea del Boca y Gabriel Lucero– para definir quiénes pelearán por volver a la casa más famosa del país. Uno a uno, los exjugadores respondieron si querían sumarse al repechaje, pero hubo sorpresas.

La primera en bajarse fuela coach Daniela de Lucía, quien explicó que debe hacerse estudios médicos postergados durante su estadía en la casa. “La salud está primero”, dijo, aunque aclaró que seguirá el juego desde afuera porque le apasiona el reality.

Pero la bomba llegó con Sol Abraham. Considerada una de las jugadoras más picantes de esta edición, Sol venía de un paso polémico por La Casa de los Famosos en México y, a su regreso, fue expulsada por el “Big”. Pese a que Del Moro le ofreció sumarse al repechaje, ella se negó y dejó a todos con la intriga.

“Los motivos me los voy a reservar. Mi juego no termina acá y necesito su ayuda más que nunca”, lanzó, abriendo la puerta a todo tipo de teorías. ¿Tendrá un Golden Ticket? ¿Se sumará al panel? ¿O la veremos en La Casa de los Famoso, luego de que se filtrara que recibió una oferta mucho más jugosa de ese reality?

Por su parte, Andrea del Boca ni siquiera se presentó en la gala. Aunque hace semanas circulan rumores sobre su regreso y hasta se habló de un Golden Ticket para la actriz, su nombre no apareció en la placa del repechaje. Algunas versiones señalaban que su abogado estaba negociando un cachet de 3 millones de pesos por día, y la entrada conjunta con su hija Anna.

Con las bajas confirmadas, la lista de quienes sí pelearán este miércoles 20 de mayo por una segunda oportunidad quedó conformada por: Tomy Riguera, Nick Sicaro, Nazareno Pompei, Franco Poggio, Martín Rodríguez, Carlota, Carmiña, Mavinga, Lolo Poggio, Kennys Palacios, Brian Sarmiento, Yipio, Grecia Colmenares, Lola, La Maciel y Danelik.