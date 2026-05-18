Niños protagonizan divertido momento con escultura religiosa que se hace viral

Un grupo de niños se ha vuelto viral al protagonizar una divertida escena mientras corrían con una escultura religiosa, acumulando miles de vistas y comentarios en redes sociales.

Hoy 05:15

Un grupo de niños ha capturado la atención de las redes sociales al protagonizar un momento inesperado y gracioso mientras corrían con una escultura religiosa que parecía representar a un 'santo'.

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El video, que se ha difundido rápidamente, ya acumula miles de reproducciones, reacciones y comentarios, destacando la espontaneidad de los pequeños.

En las imágenes, se observa cómo los niños avanzan con entusiasmo, llevando la figura, hasta que uno de ellos pierde el equilibrio, provocando una caída en cadena que resulta cómica.

Lejos de causar preocupación, esta escena ha despertado ternura y risas entre los usuarios, quienes han compartido sus reacciones en las plataformas digitales.

Entre los comentarios más repetidos, destacan frases como: 'Perdón, señor, no pude evitar reírme' y 'La niña fue heroica', evidenciando la conexión emocional que ha generado el clip.

La mezcla de humor, inocencia y caos infantil ha convertido este video en uno de esos contenidos que logran sacarle una sonrisa a cualquiera, recordándonos la alegría de la niñez.

A pesar de la simplicidad de la escena, es capaz de transmitir un mensaje de que incluso en medio de los tropiezos, los niños siempre encuentran la manera de enternecer a quienes los observan.