Otorgan prisión domiciliaria a la abogada de Sebastián Corti que hoy será indagada

La medida fue dispuesta por el juez Héctor Salomón y alcanza a Fabiola Arce, acusada de intentar entregar droga a un detenido. Deberá cumplir estrictas reglas de conducta mientras avanza la investigación.

Hoy 06:39

El juez de Control y Garantías, Héctor Salomón, otorgó arresto domiciliario a la abogada Fabiola Arce, imputada por el presunto intento de ingreso de cocaína al detenido Sebastián Corti en la Seccional Cuarta. La medida fue dispuesta a media mañana y contempla el cumplimiento de reglas de conducta mientras avanza la investigación penal.

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Arce enfrenta cargos por “suministro de estupefacientes a título gratuito en grado de tentativa”, agravado por haberse producido en un organismo de seguridad. La abogada había sido detenida el viernes por la noche en la Comisaría Cuarta, donde Corti permanece alojado con prisión preventiva desde abril por una causa de violencia de género.

De acuerdo con registros de cámaras de seguridad, Arce ingresó a la seccional y entregó al detenido una caja con medicamentos, en el marco de un supuesto tratamiento por problemas articulares. Las imágenes mostrarían que, al ser interceptado por los guardias, Corti llevó el contenido a la boca y lo sostuvo con los dientes. Posteriormente, personal policial constató que se trataba de cocaína.

Ante la situación, la fiscal Florencia Torres Cianferoni ordenó la aprehensión de Arce, que fue confirmada una hora después. La imputada fue trasladada a la Comisaría Nº 5 de la Mujer y la Familia.

Durante la madrugada, la defensa, encabezada por el abogado Carlos Ríos López, presentó un hábeas corpus que no prosperó debido a que la detención ya se encontraba formalizada. Luego, se impulsó un pedido de arresto domiciliario, que fue concedido con fundamento en la atención exclusiva de un hijo. La abogada fue trasladada a su domicilio después de las 18.

El magistrado dispuso como condiciones la permanencia en el domicilio sin excepciones, salvo situaciones de urgencia vinculadas exclusivamente al cuidado de su hijo.

Arce será indagada en la jornada y no se confirmó si prestará declaración o se abstendrá. La defensa sostiene que la detención fue producto de un “engaño de la familia de Corti” y no descarta que la imputada pueda identificar a quienes le habrían entregado los medicamentos.

En ese contexto, los investigadores consideran que una eventual declaración podría aportar datos sobre el origen de la sustancia y eventuales responsabilidades. También se analiza la posible participación del propio Corti en la maniobra, a partir de su conducta registrada en las cámaras.

En el marco de la causa, se secuestró el teléfono celular de la abogada y se evalúa el traslado de Corti a otra dependencia de seguridad. Asimismo, no se descarta la apertura de nuevas actuaciones que podrían alcanzar a integrantes de su entorno.