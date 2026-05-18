Imputan a propietario de concesionaria por presunta estafa superior a $23 millones

La denuncia fue presentada por un cliente que afirma haber entregado dos vehículos en el marco de una operación comercial y no haber recibido la unidad acordada. Interviene el Ministerio Público Fiscal.

Hoy 07:03

El propietario de una concesionaria fue denunciado e imputado por una presunta estafa que superaría los $23.000.000, en el marco de una operación vinculada a la compra y entrega de vehículos.

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La presentación fue realizada por Manuel Arcángel Domínguez, con el patrocinio de las abogadas Karina Ibáñez y Micaela Dalmasso, contra Abdón Alberto Juárez y Claudia Rocío Burgos. En la denuncia se mencionan los presuntos delitos de estafa, intimidación, hostigamiento y desbaratamiento de derechos, entre otros que pudieran corresponder.

Según consta en la exposición realizada ante el fiscal Ramón Alfonzo, Domínguez habría adquirido un automóvil Renault Sandero a Juárez, entregando como parte de pago un Chevrolet Prisma. Posteriormente, ambas partes habrían acordado la compra de una camioneta.

Siempre de acuerdo con la denuncia, el 18 de abril el damnificado recibió un llamado telefónico de Burgos, quien le habría reclamado una supuesta deuda vinculada al Renault Sandero. Tras ese contacto, Domínguez se comunicó con Juárez, quien se presentó en su domicilio y retiró el vehículo con el compromiso de concretar la entrega de la camioneta acordada.

El denunciante sostiene que, tras ese episodio, no volvió a tener contacto con Juárez y que no recibió la unidad pactada. Afirma además que no recuperó ninguno de los vehículos involucrados en la operación.

La defensa de Domínguez solicitó al fiscal la imputación formal de Juárez y Burgos, al considerar que habrían actuado de manera conjunta.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, Juárez fue detenido en abril en el marco de otra investigación por hechos de características similares, a cargo de la fiscal Luján González Garay, y permanece en esa condición. Asimismo, habría sido denunciado en otra causa que tramita ante la fiscal Luciana Jacobo.

La investigación continúa en etapa preliminar y no se descartan nuevas medidas en el avance del proceso judicial.