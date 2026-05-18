Cate Blanchett y Michael Fassbender protagonizarán la próxima película de Brady Corbet

La película, aún sin título oficial confirmado, se encuentra en etapa de preproducción y será un wéstern que abordará la inmigración en Estados Unidos a lo largo de más de un siglo.

Hoy 07:40

La actriz Cate Blanchett confirmó su participación en la próxima película dirigida por Brady Corbet, durante su participación en el Festival de Cannes. El proyecto, conocido de manera no oficial como The Origin of the World, será el cuarto largometraje del realizador.

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La confirmación se produce luego de que se informara la incorporación de Michael Fassbender al elenco, que también incluye a Selena Gomez.

Si bien no se difundió una sinopsis oficial, Corbet indicó en entrevistas que la película será un wéstern con calificación para adultos, centrado en la temática de la inmigración en el norte de California. El relato abarcará un período de aproximadamente 150 años, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, con foco principal en la década de 1970.

El director también señaló que la obra explorará aspectos vinculados al misticismo y la historia del ocultismo en Estados Unidos. En cuanto a lo técnico, confirmó que el rodaje se realizará en formato 65 mm y que la duración estimada del film será cercana a cuatro horas.

El proyecto se encuentra en etapa de preproducción y está previsto que el rodaje se desarrolle durante 50 días en locaciones de Portugal y Sudáfrica. Por el momento, no cuenta con un estudio confirmado para su distribución.

Blanchett y Fassbender trabajaron previamente juntos en la película Black Bag, dirigida por Steven Soderbergh, estrenada el año pasado. En ese film interpretaron a agentes de inteligencia enfrentados a un conflicto entre su vida personal y profesional.