"El 40% de las ventas ya se realiza online y eso impacta en el cierre de comercios"

Osvaldo Granados analizó en su columna para Radio Panorama la caída de empresas y el cambio en los hábitos de consumo. También se refirió al debate por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.

Hoy 08:20

El licenciado Osvaldo Granados sostuvo que el crecimiento del comercio electrónico está generando un fuerte impacto en el sector tradicional, al afirmar que “el 40% de las ventas ya se realiza de manera online”, lo que incide en el cierre de locales físicos.

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Durante su columna en Radio Panorama, el analista señaló que existe preocupación por la desaparición de más de 24 mil empresas en los últimos dos años, especialmente en rubros como manufacturas, comercios e inmobiliarias. En contraste, indicó que se registra un crecimiento en sectores como servicios, minería y petróleo.

En relación al comercio minorista, explicó que muchos empresarios atribuyen la caída de la actividad al avance de las ventas digitales. Según detalló, el mantenimiento de locales físicos implica altos costos operativos, como alquileres, servicios y salarios, lo que reduce la competitividad frente al canal online.

Granados también mencionó que eventos de descuentos masivos, como el Hot Sale, refuerzan esta tendencia al incentivar las compras a través de internet. No obstante, reconoció que aún existe un segmento de consumidores que prefiere ver los productos antes de adquirirlos.

Por otra parte, el economista se refirió al proyecto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que será tratado en el Congreso. Indicó que algunos gobernadores estarían revisando sus posturas iniciales, entre ellos el de Tierra del Fuego, mientras que otros, como el de La Rioja, analizan su posicionamiento.

En ese contexto, sostuvo que, más allá de las diferencias ideológicas, consideró que es necesario evaluar las oportunidades económicas que podrían derivarse de la iniciativa.