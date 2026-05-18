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Milei dará una charla en una universidad privada y volverá a mostrarse con Adorni

El Presidente busca reactivar su agenda y recuperar la centralidad ante el avance de la causa judicial contra su jefe de Gabinete y en medio de las tensiones internas.

Hoy 09:25
Milei Adorni

El presidente Javier Milei dará una charla económica en una universidad privada y volverá a mostrarse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

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El mandatario busca reactivar su agenda, con actividades públicas, y recuperar la centralidad ante el avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que es investigado el ministro coordinador, y en medio de las tensiones internas.

El caso Adorni abrió diferencias entre la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, el Presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que  al igual que el mandatario, sostiene al funcionario, al que la hermana del mandatario que tenía como uno de sus nombres preferidos para competir por la jefatura de gobierno porteño en 2027.

La senadora exigió públicamente que el jefe de Gabinete acelere las explicaciones patrimoniales, y desde entonces mantiene una relación tirante con la mesa chica oficialista.

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