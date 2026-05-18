La niebla se apoderó del Río Dulce y dejó postales únicas en una mañana bajo cero

Las bajas temperaturas generaron una densa niebla sobre el río en la zona del Puente Carretero y regalaron imágenes poco habituales durante el amanecer santiagueño.

Hoy 10:03

El intenso frío que se hizo sentir este lunes en Santiago del Estero dejó una postal tan helada como llamativa en la zona del Río Dulce, donde una densa niebla cubrió gran parte del paisaje.

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Las imágenes fueron registradas en inmediaciones del Puente Carretero y muestran cómo la neblina avanzó sobre el río y la costa, en medio de temperaturas bajo cero.

Según los datos informados por el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzó con temperaturas muy bajas: a las 6 el termómetro marcaba 0°C, mientras que a las 7 y 8 descendió hasta los casi -2°C.

La combinación entre el aire helado, la humedad y la calma del río generó un escenario poco habitual que sorprendió a quienes transitaban por la zona.

En las fotografías puede observarse cómo la niebla cubrió gran parte del cauce y dejó apenas visible el histórico puente, mientras el sol comenzaba a salir entre el paisaje congelado.

El fenómeno se produce por el fuerte contraste entre la baja temperatura del aire y el agua del río, generando condensación y una intensa niebla sobre la superficie. Este tipo de imágenes suele darse durante mañanas muy frías y con poco viento.

Las postales fueron enviadas a través de nuestro WhatsApp de las Noticias (385-5795000) por el lector Raúl Fernando Rivero, quien captó el amanecer desde la ribera del Río Dulce.