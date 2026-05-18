El rey Mswati III de Eswatini llega a Abu Dhabi con sus 15 esposas

El rey africano Mswati III ha atraído la atención mundial tras su llegada a Abu Dhabi junto a sus 15 esposas, varios hijos y un gran grupo de asistentes, reflejando su estilo de vida opulento y las tradiciones de Eswatini.

Hoy 10:16

El rey africano Mswati III ha vuelto a ser el centro de atención tras su reciente llegada a Abu Dhabi acompañado por sus 15 esposas, así como varios de sus hijos y un numeroso grupo de asistentes. Este evento ha despertado el interés de medios internacionales, quienes destacan la singularidad de su visita.

Mswati III, monarca de Eswatini, un pequeño país del sur de África previamente conocido como Suazilandia, ha estado en el trono durante más de cuatro décadas. Su gobernanza se caracteriza por un amplio poder político y una vida pública que fusiona la tradición con la riqueza de la familia real.

El rey fue coronado a la edad de 18 años, el 19 de abril de 1986, y desde entonces ha mantenido su influencia en la política nacional. Su padre, el rey Sobhuza II, fue una figura clave en la historia de Eswatini, lo que ha contribuido a la permanencia de la monarquía como eje central de la vida política del país.

La llegada de Mswati III a Abu Dhabi ha suscitado inquietudes debido al tamaño de su comitiva, que incluye cerca de 30 hijos y alrededor de 100 asistentes. Este aspecto ha llevado a discutir su práctica de la poligamia, que es parte de las tradiciones de la familia real de Eswatini.

En años recientes, su vida familiar ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática, especialmente con el compromiso de Nomcebo Zuma, hija del expresidente sudafricano Jacob Zuma, con el monarca, lo que ha reavivado el interés por su vida personal.

La figura del rey Mswati III es un reflejo de las costumbres históricas del reino, donde la poligamia se considera parte de su identidad cultural. Sin embargo, esta práctica ha sido objeto de críticas, ya que contrasta con la situación económica de Eswatini y la desigualdad social en el país.

A pesar de que la fortuna exacta de Mswati III es incierta, se estima que su patrimonio personal ronda los 200 millones de dólares. Esto ha llevado a cuestionamientos sobre el estilo de vida opulento del rey, que incluye palacios, autos de lujo y viajes privados, en un contexto donde muchos ciudadanos enfrentan dificultades económicas.