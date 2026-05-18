Irán refuerza su control sobre el estrecho de Ormuz con un nuevo organismo

La nueva entidad, denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, tendrá facultades para supervisar el tránsito marítimo y coordinar la seguridad en la zona, aunque desde Teherán evitaron precisar el alcance concreto de sus atribuciones.
El anuncio se produjo en un contexto especialmente delicado para la región. En las últimas semanas, Irán endureció su postura sobre Ormuz y volvió a utilizar el estrecho como herramienta de presión política y económica frente a Occidente.
El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el mar de Omán y constituye uno de los principales puntos de salida del petróleo y gas producidos por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y el propio Irán. Cualquier alteración en el tránsito marítimo impacta de manera directa sobre el precio internacional de la energía.
Según trascendió en medios regionales, el nuevo organismo también podría avanzar sobre mecanismos de control administrativo y cobro de peajes para embarcaciones extranjeras, una posibilidad que ya genera preocupación en mercados internacionales y potencias occidentales.
En paralelo, la tensión militar en la zona no cede. En los últimos meses se registraron ataques a buques, bloqueos parciales y advertencias iraníes sobre restricciones al paso de embarcaciones consideradas “hostiles”.
La decisión de Teherán también reavivó las alertas sobre una eventual crisis energética global. Analistas internacionales advierten que cualquier interrupción sostenida en Ormuz podría disparar nuevamente el precio del petróleo y afectar el comercio marítimo internacional.