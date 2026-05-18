Irán refuerza su control sobre el estrecho de Ormuz con un nuevo organismo

Irán oficializó la creación de un nuevo organismo destinado a administrar el estrecho de Ormuz , uno de los corredores energéticos más estratégicos del planeta y por donde circula cerca del 20% del petróleo comercializado a nivel mundial. La decisión profundiza la tensión geopolítica en Medio Oriente en medio de la escalada regional y los cruces con Estados Unidos y sus aliados.

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La nueva entidad, denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, tendrá facultades para supervisar el tránsito marítimo y coordinar la seguridad en la zona, aunque desde Teherán evitaron precisar el alcance concreto de sus atribuciones.

El anuncio se produjo en un contexto especialmente delicado para la región. En las últimas semanas, Irán endureció su postura sobre Ormuz y volvió a utilizar el estrecho como herramienta de presión política y económica frente a Occidente.