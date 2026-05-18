El PRO intensificó sus críticas al Gobierno: "Ellos callaban y nosotros combatíamos al kirchnerismo"

Cristian Ritondo respondió a Martín Menem luego de que el titular de Diputados afirmara que una eventual candidatura de Mauricio Macri en 2027 favorecería al kirchnerismo.

Hoy 11:13

El PRO intensificó sus críticas al Gobierno luego de las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien sostuvo que una eventual candidatura de Mauricio Macri en las elecciones ejecutivas de 2027 “le haría un favor al kirchnerismo”.

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En ese contexto, el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, respondió a las afirmaciones del oficialismo y remarcó el posicionamiento histórico de su espacio político. “Cuando ellos estaban callados, nosotros estábamos combatiendo al kirchnerismo”, expresó.

A las declaraciones de Ritondo se sumó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quien sostuvo que “todo el mundo tiene derecho a competir y a hacer su aporte”.

Ritondo también rechazó que el PRO haya sido funcional al kirchnerismo y señaló que el espacio político mantiene una trayectoria de más de dos décadas en oposición a ese sector, con el liderazgo de Mauricio Macri. En esa línea, consideró que las declaraciones de Menem “desconocen la historia del PRO”.

Por otra parte, el legislador destacó el acompañamiento del PRO al oficialismo en el Congreso y planteó la necesidad de reciprocidad en el vínculo político. Según indicó, su espacio ha respaldado iniciativas legislativas “sin especulación”, priorizando —según afirmó— el interés general por sobre las diferencias partidarias.

Finalmente, reiteró que el PRO ha mantenido una postura constante frente al kirchnerismo y descartó cualquier posibilidad de adoptar posiciones que, a su criterio, puedan favorecer un eventual retorno de ese espacio político.