Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 MAY 2026 | 12º
X
Espectaculos

Internaron a Chiche Gelblung en terapia intensiva tras una complicación de salud

El periodista había sido noticia hace dos semanas cuando le colocaron dos stents.

Hoy 11:06

Chiche Gelblung sufrió una caída doméstica y tuvo que ser internado en terapia intensiva. Así lo contó Pía Shaw, quien aseguró que el periodista está despierto y a la espera de que le realicen una serie de estudios durante el día.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Se cayó hace 15 días y le provocó una herida en la cara. Esto preocupó a la familia, pero él siguió trabajando. En las últimas hora se descompensó y los médicos están evaluando su estado”, se le escuchó decir a la panelista en el ciclo de Georgina Barbarossa.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Encontraron sin vida a un jefe policial dentro de un automóvil en Ruta 64
  2. 2. Denuncian por presunta estafa a una empresa de piscinas y a su titular
  3. 3. River y Belgrano definen el Torneo Apertura 2026: día, hora, sede y todo lo que hay que saber
  4. 4. Desde este lunes se actualizará el precio del boleto en las líneas urbanas e interurbanas
  5. 5. Imputan a propietario de concesionaria por presunta estafa superior a $23 millones
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT