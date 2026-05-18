Internaron a Chiche Gelblung en terapia intensiva tras una complicación de salud

El periodista había sido noticia hace dos semanas cuando le colocaron dos stents.

Hoy 11:06

Chiche Gelblung sufrió una caída doméstica y tuvo que ser internado en terapia intensiva. Así lo contó Pía Shaw, quien aseguró que el periodista está despierto y a la espera de que le realicen una serie de estudios durante el día.

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“Se cayó hace 15 días y le provocó una herida en la cara. Esto preocupó a la familia, pero él siguió trabajando. En las últimas hora se descompensó y los médicos están evaluando su estado”, se le escuchó decir a la panelista en el ciclo de Georgina Barbarossa.