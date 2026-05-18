Israel interceptó barcos de la Flotilla humanitaria a Gaza y detuvo a la hermana de la presidenta de Irlanda

Margaret Connolly, médica de profesión, viajaba en una de las embarcaciones. Los barcos fueron interceptados frente a las costas de Chipre.

Hoy 11:50

El ejército israelí interceptó este lunes varios barcos de la Flotilla Global Sumud cuando el convoy navegaba al suroeste de Chipre.

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Una portavoz de la Flotilla informó de que la hermana de la presidenta de Irlanda, la izquierdista Catherine Connolly, figura entre los seis activistas de este país detenidos en el abordaje.

La fuente confirmó al diario 'The Irish Times' que Margaret Connolly, médica de profesión, y otros cinco compañeros han sido "secuestrados", mientras que otros nueve están "navegando actualmente" y se encuentran "en riesgo inminente".

"Así que quince personas irlandesas junto a cientos de otras personas que navegaban de forma completamente legal en una misión humanitaria, han sido interceptadas y nuevamente maltratadas por Israel", denunció la portavoz de la delegación irlandesa en la flotilla, Karen Moynihan.

La propia Margaret y sus compañeros publicaron este lunes videos grabados con antelación en previsión de una nueva acción del ejército israelí.

"Si estás viendo este video, significa que he sido secuestrada de mi barco en la flotilla por las fuerzas de ocupación israelíes, y ahora estoy siendo retenida ilegalmente en una prisión israelí", dice en el clip la hermana de la jefa del Estado irlandés, elegida en este puesto principalmente representativo el pasado año.

Catherine Connolly, de 68 años, asumió la presidencia desde una candidatura independiente y tras una campaña en la que se posicionó abiertamente a favor de la causa palestina y de otros asuntos sociales y de política internacional, en contra de la tradicional neutralidad del cargo.

El operativo en aguas internacionales

Las fuerzas armadas israelíes comenzaron el lunes a interceptar embarcaciones que forman parte de la más reciente ola de flotillas de activistas que intentan romper el bloqueo de Gaza.

Más de 50 botes zarparon del puerto de Marmaris, Turquía, la semana pasada, en lo que los organizadores de la Flotilla Global Sumud describieron como el tramo final de su viaje hacia las costas de Gaza.

En la transmisión en vivo por parte de la organización podía verse a activistas a bordo de varias embarcaciones, poniéndose chalecos salvavidas y levantando las manos antes de que se acercara un bote con soldados. Efectivos israelíes con equipo táctico abordaron el bote, y la transmisión en vivo terminó abruptamente. Muchas de las embarcaciones se encuentran actualmente frente a la costa de Chipre.

Otras imágenes mostraron a fuerzas israelíes en lanchas rápidas, acercándose y pidiéndoles a los activistas moverse hacia la parte delantera de los botes.

Una hora antes de la interceptación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel instó a los activistas a “cambiar de rumbo y dar la vuelta de regreso de inmediato”.

“Una vez más, una provocación por el simple hecho de provocar: otra supuesta ‘flotilla de ayuda humanitaria’ sin ayuda humanitaria”, publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en la red social X. Las fuerzas armadas israelíes declinaron comentar sobre la operación en curso.

Los organizadores indicaron que las embarcaciones fueron interceptadas a 250 millas náuticas de las costas de Gaza. A diferencia de interceptaciones anteriores, que tuvieron lugar al amparo de la noche, las fuerzas armadas israelíes abordaron los botes a plena luz del día.

El bloqueo ha estado en vigor durante 18 años, mucho antes de la reciente guerra en Gaza.

Israel y Egipto, que limita con Gaza al sur, impusieron el bloqueo tras la toma del territorio por parte de Hamas en 2007, con la intención de impedir que el grupo palestino introdujera armas de contrabando. Desde entonces, Israel ha controlado el espacio aéreo y la costa de Gaza, y ha restringido el flujo de bienes y personas que entran y salen del territorio.