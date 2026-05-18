Milei retomó su agenda pública con una clase para estudiantes de Economía

El Presidente participó de una actividad académica en la Universidad de San Andrés, donde brindó una clase de macroeconomía avanzada ante alumnos de maestría.

Hoy 12:06

El presidente Javier Milei retomó su agenda pública este lunes con una clase de economía en la Universidad de San Andrés (UdeSA).

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La actividad fue organizada junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, titular de la cátedra, y contó también con la presencia del rector de la universidad, Lucas Grosman.

Según informó la Oficina del Presidente en X, la clase correspondió a la materia “Macroeconomía avanzada”, que forma parte del plan de estudios de la maestría en Economía.

Durante el encuentro, el mandatario compartió la jornada con estudiantes de la institución, en una actividad de perfil académico.

Además, este martes a las 11.30, Milei tiene previsto participar de otro coloquio en el que disertará sobre inserción laboral, la visión de la macroeconomía actual y el potencial productivo del país.

Las actividades se desarrollan una semana antes del Cabildo Abierto de la Libertad, convocado por la secretaria de Presidencia, Karina Milei, para el próximo lunes 25 de mayo.

La iniciativa oficialista apunta a llevar la movilización política a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, en coincidencia con el aniversario de la Revolución de Mayo.

A comienzos de este mes, el Presidente también participó de la 29ª Conferencia Anual del Instituto Milken, en Los Ángeles, Estados Unidos, donde expuso ante empresarios y fondos de inversión con el objetivo de promover la llegada de capitales a la Argentina.

La reaparición pública de Milei se da en medio de tensiones internas dentro del oficialismo, tras el caso de Manuel Adorni y los cruces entre distintos sectores de La Libertad Avanza.