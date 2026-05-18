Denuncian por presunta estafa a una empresa de piscinas y a su titular

La presentación fue realizada por un cliente que asegura haber abonado parte del monto acordado por una piscina que no fue entregada. Interviene el Ministerio Público Fiscal.

Hoy 07:47

Una firma dedicada a la fabricación de piscinas y su titular fueron denunciadas por una presunta estafa y defraudación por $1.613.240, según una presentación realizada ante el Ministerio Público Fiscal.

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La denuncia fue impulsada por la abogada Carla Sequeira ante el fiscal Ramón Alfonzo y está dirigida contra la empresa Nor Plast y/o Noralí del Valle Sosa, con domicilio en la ciudad de La Banda.

De acuerdo con la exposición, el denunciante, Luis Ledesma, indicó que el 20 de diciembre de 2025 contrató la compra de una piscina de fibra de vidrio, modelo rectangular, con medidas de 4,50 x 2,40 x 1,20 metros, color celeste y con equipo de filtrado.

Según detalló, la operación incluía un esquema de financiación propuesto por la empresa, con una entrega inicial de $1.508.000 y cinco pagarés de $508.000 cada uno. Ledesma señaló que abonó el primer pagaré el 28 de enero. El valor total del producto ascendía a $3.540.000.

El denunciante afirmó que, tras concretar el pago inicial, la empresa le brindó indicaciones para la preparación del terreno, mientras aguardaba el inicio de los trabajos y la entrega de materiales.

Sin embargo, sostuvo que con el paso de los días y semanas no obtuvo nuevas respuestas por parte de la empresa y que la piscina no fue construida ni entregada. Además, indicó que los pagarés firmados y el dinero abonado permanecen en poder de la parte denunciada.

La presentación será ratificada o ampliada ante la Fiscalía, en el marco de una investigación que se encuentra en etapa inicial.