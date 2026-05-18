Funcionarios de la Municipalidad participaron del encuentro de motociclistas en el Fórum

El evento tuvo como objetivo promover la prevención del cáncer de próstata y concientizar sobre la salud mental de los hombres.

Hoy 08:43

El secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Ing. Mario Benavente, asistió del Encuentro de motociclistas The Distinguished Gentleman’ Ride que partió del Fórum, organizado con el objetivo de promover prevención de enfermedades como el cáncer de próstata y la salud mental de los hombres.

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Estuvo acompañado por los subsecretarios de Economía, Francisco Zamora, y de Gobierno, Diego Brunet.

En el lanzamiento de este encuentro, los organizadores agradecieron a las autoridades por el acompañamiento de la campaña de prevención de la salud.

Durante el mismo, el Dr. Leandro Padial, especialista en estas enfermedades brindó una charla informativa para prevenir y detectar a tiempo síntomas.

Luego, los motociclistas recorrieron lugares emblemáticos de la ciudad y finalizaron en el shopping Conte con diferentes actividades libres y gratuitas.