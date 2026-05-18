ARCA modernizó el sistema de emisión de certificados laborales

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La medida fue establecida mediante la Resolución General 5848/2026, publicada en el Boletín Oficial, y reglamenta los cambios incorporados por la Ley de Modernización Laboral 27.802, que habilitó la posibilidad de poner a disposición de los trabajadores los certificados laborales en formato físico o digital.

Según la normativa, el certificado deberá confeccionarse a través del sistema “Simplificación Registral”, disponible en el sitio web de ARCA , mediante la generación del formulario F.984 “Certificado de Trabajo Artículo 80 - LCT”.

El nuevo esquema prevé dos modalidades. En formato digital, el documento será emitido electrónicamente y el empleador quedará validado mediante el ingreso con clave fiscal, sin necesidad de incorporar firma digital. Los trabajadores podrán acceder al certificado a través del servicio “Trabajo en Blanco” disponible en la página oficial del organismo.

En paralelo, continuará vigente la opción de emisión física. En esos casos, el certificado deberá imprimirse por duplicado y contar con las firmas del empleador o su apoderado legal y del trabajador. El original será entregado al empleado y la copia quedará en poder de la empresa.

La resolución establece que para confeccionar los certificados se utilizará información proveniente de las bases de datos del organismo vinculada a altas y bajas laborales, liquidaciones salariales y declaraciones juradas de aportes y contribuciones a la seguridad social.

Además, se dispuso que cuando la certificación incluya períodos previos a julio de 1994, el sistema deberá complementarse con documentación confeccionada por el empleador sobre la base de los registros laborales históricos.

La normativa también introduce modificaciones en la Resolución General 3.676, vinculada al servicio “Trabajo en Blanco”. A partir de ahora, los trabajadores podrán obtener de manera online el “Certificado de Trabajo Artículo 80 - LCT” emitido digitalmente por su empleador.

El sistema permitirá además acceder al “Certificado Digital de Ingresos Laborales (CDIL)”, que incluirá un código QR para verificar su autenticidad y contendrá datos sobre remuneraciones, aportes y situación registral de los últimos seis meses.

En otro tramo de la resolución, ARCA derogó la Resolución General 2.316 y eliminó el Título III de la Resolución General 5.250, con el objetivo de “ordenar y sistematizar la normativa vigente” y adecuarla a los cambios introducidos por la nueva legislación laboral. La resolución entró en vigencia este lunes, día de su publicación en el Boletín Oficial.