Un trabajador resulta herido al caer al vacío mientras realizaba refacciones en un edificio

El hecho ocurrió en un inmueble de calle Pellegrini al 200. La víctima, de 49 años, fue trasladada al Hospital Regional.

Hoy 09:26

Un trabajador de 49 años resultó herido en la mañana de este lunes tras protagonizar un accidente laboral en un inmueble ubicado en calle Pellegrini N° 281, mientras realizaba tareas de refacción en altura.

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El hecho se registró alrededor de las 07:40 horas, cuando personal de la División Seguridad y Asistencia Comunitaria acudió al lugar tras recibir una alerta de la Sala Central. Al arribar, los efectivos se entrevistaron con el encargado de obra de la cooperativa de trabajo “Virgen del Valle”, quien brindó detalles sobre lo ocurrido.

De acuerdo con las fuentes policiales, el operario se encontraba trabajando en el sector de los balcones cuando, por causas que se investigan, pisó una placa de durlock correspondiente al techo de un comercio vecino. La estructura no resistió el peso, cedió y provocó la caída del trabajador al suelo.

Ante la situación, se solicitó de inmediato la intervención del personal del SEASE, cuyos paramédicos asistieron al hombre en el lugar y luego lo trasladaron al Hospital Regional para la realización de estudios médicos.

Según indicaron fuentes del operativo, pese a la violencia del impacto y la altura desde la que cayó, el trabajador se encontraba consciente al momento de ser evacuado, lo que generó alivio entre sus compañeros.