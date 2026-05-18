La OMS declaró la emergencia sanitaria tras el avance de un agresivo brote de ébola en África

La variante Bundibugyo ya provocó decenas de muertes en el Congo y encendió la preocupación internacional tras detectarse contagios en Uganda.

Hoy 09:08

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia sanitaria internacional ante el avance de un agresivo brote de ébola en África, impulsado por la variante Bundibugyo.

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La situación preocupa especialmente en la República Democrática del Congo, donde la provincia de Ituri concentra ocho casos confirmados por laboratorio, cerca de 300 sospechosos y más de 80 muertes presuntas vinculadas al brote.

El escenario se agravó en las últimas horas tras confirmarse contagios y una muerte en Kampala, capital de Uganda, sin que los pacientes tuvieran un vínculo epidemiológico aparente entre sí. Esta situación hace sospechar una posible circulación comunitaria.

Pese a la gravedad del cuadro, la OMS aclaró que el brote todavía no reúne todos los criterios legales para ser catalogado como una pandemia bajo el Reglamento Sanitario Internacional.

De todos modos, el organismo decidió emitir la máxima alerta sanitaria preventiva para acelerar la coordinación internacional, reforzar los mecanismos de contención y garantizar asistencia a las regiones afectadas.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC África) manifestaron su preocupación por el constante movimiento migratorio en las zonas afectadas y convocaron a una cumbre de urgencia con organismos sanitarios de Estados Unidos, China y Europa.

El objetivo es coordinar el envío de insumos médicos, especialistas y tratamientos experimentales para intentar frenar el avance del virus.

El ébola es una enfermedad altamente letal que se transmite mediante contacto directo con fluidos corporales. Entre sus principales síntomas se encuentran fiebre alta, debilidad extrema y hemorragias internas y externas graves.

Según los registros sanitarios, la enfermedad puede presentar una tasa de mortalidad de entre el 60% y el 80%, dependiendo del brote, la variante y la rapidez en la atención médica.

Con esta declaración, la OMS busca que la comunidad internacional aporte financiamiento inmediato para desplegar barreras sanitarias, reforzar controles epidemiológicos y asistir a los sistemas de salud de los países afectados.