SANTIAGO DEL ESTERO | 18 MAY 2026 | 9º
Mascotas

Buscan intensamente a “Tiger”, un gato perdido en el barrio San Martín

El felino desapareció el pasado 1 de mayo en la zona de Remedios de Escalada y Rodríguez, entre Castelli, en el barrio San Martín. Sus dueños ofrecen recompensa y solicitan colaboración para encontrarlo.

Hoy 09:42
Tiger

Una familia del barrio San Martín busca desesperadamente a “Tiger”, un gato macho que se encuentra desaparecido desde el pasado 1 de mayo.

Según informaron sus dueños, el animal fue visto por última vez en la zona de Remedios de Escalada y Rodríguez, entre Castelli, y desde entonces no lograron dar con su paradero.

Tiger es un gato atigrado de tamaño mediano y sus propietarios señalaron que cualquier dato puede ser de gran ayuda para encontrarlo. Además, indicaron que se ofrece recompensa para quien aporte información certera sobre su ubicación.

Quienes puedan colaborar o hayan visto al animal pueden comunicarse al número 3855390428.

