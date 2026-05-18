Kristen Stewart relató las exigencias físicas de su papel en “Full Phil”

La actriz describió el desafío de comer en escena durante largos períodos y cómo esa experiencia influyó en su interpretación.

Hoy 08:23

La actriz Kristen Stewart brindó detalles sobre las exigencias físicas de su trabajo en la película Full Phil, dirigida por Quentin Dupieux, durante una entrevista en el marco del Festival de Cannes.

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Stewart explicó que una parte central de su personaje implicaba comer de manera constante frente a cámara, lo que representó un desafío particular durante el rodaje. En ese sentido, señaló que “solo vomité una vez”, al recordar una escena en la que el equipo de producción utilizó puré de coliflor con manteca, pese a haberle indicado que se trataba de aceite vegetal.

La actriz también describió las condiciones de trabajo en torno a la comida, al indicar que debía ingerir alimentos durante toda la jornada, preparados especialmente para reflejar la cocina francesa. “Querían que supiera muy bien”, explicó, aunque reconoció que la situación resultaba exigente desde lo físico.

Kristen Stewart

Más allá de la dificultad, Stewart valoró el impacto que este elemento tuvo en su actuación. Según expresó, el acto de comer funcionó como un recurso narrativo y simbólico, que aportó complejidad al personaje. En esa línea, definió a su rol como el de una figura “voraz”, que canaliza sus emociones a través de la comida.

Finalmente, destacó que este tipo de desafíos contribuyen a su proceso interpretativo, al introducir obstáculos que trascienden el trabajo habitual con el guion y enriquecen la construcción del personaje.