Cara Delevingne reflexiona sobre el cambio de época y el impacto en la vida social

La actriz se refirió al contraste entre una etapa previa a la irrupción de Donald Trump y el presente al que describió como más complejo y negativo.

Hoy 08:23

La actriz y modelo Cara Delevingne se pronunció sobre los cambios en el clima social y cultural de los últimos años, al comparar el contexto actual con una etapa anterior que consideró más favorable.

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Durante una participación en el marco del Festival de Cannes, Delevingne señaló que existe una diferencia marcada entre el presente y el período previo a la irrupción de Donald Trump en la escena política estadounidense.

En ese sentido, la actriz sostuvo que “la vida ha sido horrible desde entonces”, en alusión al impacto que, según su visión, generaron los cambios políticos y sociales en la dinámica cotidiana y en los entornos vinculados al entretenimiento.

Cara Delevingne

Las declaraciones se dieron en el contexto de una conversación sobre experiencias personales, vínculos y el ambiente de las fiestas en distintas etapas, donde Delevingne hizo foco en la transformación del clima general en comparación con años anteriores.

Sus dichos se enmarcan en un análisis más amplio sobre la evolución de la vida social y cultural, y reflejan una mirada crítica sobre el presente en relación con etapas previas.