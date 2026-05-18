Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 MAY 2026 | 7º
X
Espectaculos

Cara Delevingne reflexiona sobre el cambio de época y el impacto en la vida social

La actriz se refirió al contraste entre una etapa previa a la irrupción de Donald Trump y el presente al que describió como más complejo y negativo.

Hoy 08:23
Cara Delevingne

La actriz y modelo Cara Delevingne se pronunció sobre los cambios en el clima social y cultural de los últimos años, al comparar el contexto actual con una etapa anterior que consideró más favorable.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante una participación en el marco del Festival de Cannes, Delevingne señaló que existe una diferencia marcada entre el presente y el período previo a la irrupción de Donald Trump en la escena política estadounidense.

En ese sentido, la actriz sostuvo que “la vida ha sido horrible desde entonces”, en alusión al impacto que, según su visión, generaron los cambios políticos y sociales en la dinámica cotidiana y en los entornos vinculados al entretenimiento.

Cara Delevingne Cara Delevingne

Las declaraciones se dieron en el contexto de una conversación sobre experiencias personales, vínculos y el ambiente de las fiestas en distintas etapas, donde Delevingne hizo foco en la transformación del clima general en comparación con años anteriores.

Sus dichos se enmarcan en un análisis más amplio sobre la evolución de la vida social y cultural, y reflejan una mirada crítica sobre el presente en relación con etapas previas.

TEMAS Cara Delevingne

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Encontraron sin vida a un jefe policial dentro de un automóvil en Ruta 64
  2. 2. Desde este lunes se actualizará el precio del boleto en las líneas urbanas e interurbanas
  3. 3. River y Belgrano definen el Torneo Apertura 2026: día, hora, sede y todo lo que hay que saber
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 18 de mayo de 2026: el frío marcará el inicio de la semana
  5. 5. Imputan a propietario de concesionaria por presunta estafa superior a $23 millones
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT