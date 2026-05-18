El sol brilla en Añatuya: clima ideal para disfrutar este Lunes 18 de mayo de 2026

Hoy, los añatuyenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. El pronóstico para los próximos días sugiere un clima similar.

Hoy 08:21

Desde temprano, los añatuyenses se despiertan bajo un cielo completamente despejado, que promete un día soleado y cálido. La temperatura actual es de 4.4 °C, con una sensación similar, lo que invita a disfrutar de actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16.5 °C, brindando un clima perfecto para pasear y disfrutar del entorno. Esta jornada soleada es ideal para aquellos que buscan despejarse y salir a disfrutar del sol.

En cuanto a la humedad, se registra un 81%, lo que indica que el ambiente se siente un poco fresco, pero el viento suave de 3.6 km/h del norte contribuye a la sensación de bienestar.

Para el día de mañana, martes 19 de mayo, el pronóstico se mantiene optimista, con temperaturas que oscilarán entre 5.6 °C y 19 °C. Será otro día soleado, perfecto para los añatuyenses que desean aprovechar el clima primaveral.

Finalmente, el miércoles 20 de mayo, el clima se tornará parcialmente nublado, aunque las temperaturas seguirán siendo agradables, con mínimas de 7.7 °C y máximas de 19.7 °C. Así, los próximos días seguirán ofreciendo un clima favorable para disfrutar de la belleza de Añatuya.