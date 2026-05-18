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La Municipalidad difundió el cronograma de fumigaciones para esta semana

Las tareas de pulverización forman parte de las acciones preventivas que el municipio realiza durante todo el año en barrios capitalinos.

Hoy 08:30

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó su cronograma de fumigaciones y los barrios que abarcará durante esta semana en el marco de acciones preventivas que se realizan todo el año

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Este lunes se trabajará en los barrios Villa del Carmen, Nestor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar, Smata, Santa Lucía e Industria.

El martes será el turno de los barrios Siglo XX (Sector XIX), Siglo XXI (sector 750 vdas.), Saint Germés, Ejercito Argentino, América del Sur, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.

El miércoles la pulverización se localizarán en los barrios Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.

El jueves están previstas las tareas en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colon, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.

El viernes las fumigaciones serán en los barrios Mariano Moreno (sus 9 ampliaciónes), Libertad, San Martín, Don Bosco Bruno Volta y Mosconi.

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