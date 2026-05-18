Elías Suárez inauguró obras en la Escuela N° 748 de Villa Atamisqui y entregó viviendas sociales

El gobernador encabezó la habilitación de obras educativas y la entrega de viviendas sociales, y destacó la inversión provincial en infraestructura, conectividad y desarrollo educativo en todo el territorio.

Hoy 12:30

En el marco de las políticas que se impulsan para fortalecer el sistema educativo, el gobernador Elías Suárez inauguró este lunes por la mañana las obras de refacción y ampliación en la Escuela N° 748 "Bernardino Rivadavia" de la ciudad de Villa Atamisqui, oportunidad en la que aseguró que la educación "nos plantea un futuro de crecimiento, desarrollo e innovación".

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En esta jornada también se entregaron viviendas sociales que fueron construidas con fondos aportados por la provincia y cuya ejecución contó con la colaboración de la Municipalidad de Villa Atamisqui, la Cooperativa La Atamisqueña y la Asociación Civil Manos que Ayudan.

El corte de cintas y la entrega simbólica de llaves de las unidades habitacionales se realizaron en el domicilio de Marta Inés Contreras, donde el mandatario ratificó la continuidad del programa ejecutado a través del Ministerio de Desarrollo Social, que lleva más de 33 mil viviendas construidas en todo el territorio provincial, y expresó: "Es un plan que a lo largo de estos años le ha dado un techo digno a miles de santiagueños".

También participaron de las actividades oficiales el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; los ministros de Obras Públicas, Aldo Hid; de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; y de Educación, Mariela Nassif; la presidente del Consejo General de Educación, María Elena Herrera, junto con el intendente de Villa Atamisqui, Víctor Rosales, entre otras autoridades.

El gobernador Suárez y su comitiva se trasladaron luego a la Escuela N° 748 "Bernardino Rivadavia", donde dejó formalmente habilitadas las renovadas instalaciones para sus 668 alumnos. Acompañados por el director Daniel Melean, recorrieron los espacios reacondicionados del edificio, que también es sede del Instituto de Formación Docente N° 14 y cuenta con 19 aulas, salón de usos múltiples, área administrativa y sanitarios adaptados.

Todas las dependencias fueron completamente equipadas con mobiliario, material de estudio, herramientas tecnológicas y conexión a internet.

Durante el acto, con un importante marco de público, se anunció que se encuentran en ejecución diversas obras en el departamento Atamisqui, entre las que se destacan la refacción de establecimientos educativos y nuevas construcciones en distintas localidades. También se informó que otras obras se encuentran en proceso de licitación.

Por otro lado, la Depse finalizó tareas de suministro de energía eléctrica entre Villa Atamisqui y Caloj, con una obra que incluye 16 kilómetros de línea de 33 KV y 120 metros de línea de baja tensión.

Asimismo, el Consejo Provincial de Vialidad realizó el mejoramiento de caminos rurales y rutas, favoreciendo la conectividad de distintas localidades.

Además, en esta oportunidad, el Gobierno de la provincia entregó a la institución anfitriona bustos de los precursores de la Autonomía Provincial, Juan Felipe Ibarra y Juan Francisco Borges.

En este marco, el docente Raúl Pereyra, acompañado por el músico atamisqueño Manolo Herrera, interpretó una canción especialmente dedicada al gobernador.

Luego, el director escolar dio la bienvenida a las autoridades y expresó su agradecimiento en nombre de toda la comunidad por la renovación total del establecimiento, que este año celebra su 120° aniversario, decisión que —según remarcó— “demuestra la decisión del Estado provincial de apostar a la educación como derecho y prioridad”.

A su turno, el gobernador Elías Suárez reafirmó que la educación "siempre fue un pilar fundamental durante las gestiones del gobernador Gerardo Zamora, y lo es también ahora, porque nos plantea un futuro de crecimiento, desarrollo e innovación".

Destacó además que esa determinación se refleja en la inversión educativa, que supera lo establecido por la Constitución provincial, y remarcó la distribución federal de recursos: "Mejoramos la infraestructura educativa en todo el territorio santiagueño, porque los derechos de los alumnos deben ser igualitarios tanto en las grandes ciudades como en el interior".

En esa línea, el mandatario aseguró que este año se concretarán 47 obras educativas en toda la provincia, entre construcciones, remodelaciones y refacciones, muchas de ellas ya en ejecución o próximas a finalizar.

También ratificó el compromiso del Estado con la conectividad escolar, al señalar que durante el último año se conectaron 1.511 escuelas, completando la totalidad de los 2.089 establecimientos educativos de la provincia, lo que calificó como "un acto de justicia para los estudiantes".

En relación a la situación docente, destacó la implementación de nuevas modalidades para la cobertura de cargos, priorizando a quienes residen en las comunidades donde están las escuelas, como una forma de fortalecer el arraigo y el desarrollo local.

Asimismo, anunció que el Consejo de Educación avanzará con concursos para cargos directivos, considerados clave para el crecimiento institucional.

Finalmente, expresó: "Como decía el papa Francisco, ‘la educación es un acto de amor y solidaridad’, porque toda la comunidad debe acompañar el proyecto educativo que permita posicionar a Santiago del Estero como una provincia de crecimiento y desarrollo".