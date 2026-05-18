El municipio conmemoró el 21º Aniversario de la Sala Villa Elena al servicio de los vecinos

Autoridades municipales resaltaron la labor del centro de salud y reconocieron a profesionales con más de dos décadas de servicio.

Hoy 13:25

La Municipalidad de La Banda conmemoró el 21° aniversario de la Sala Villa Elena destacando el trabajo y compromiso del personal sanitario que diariamente brinda atención y acompañamiento a vecinos de ese sector de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este marco, el director de Salud, Leonardo Jaimez Caro, resaltó la importancia de este espacio sanitario que desde hace más de dos décadas trabaja garantizando el acceso primario a la salud para la comunidad bandeña.

“Hoy nos encontramos conmemorando el 21° aniversario de este centro de salud ubicado en el barrio Villa Elena. Esta sala de primeros auxilios fue creada con el objetivo de promover y garantizar el acceso a la salud para todos los vecinos”, expresó.

Asimismo, indicó que actualmente el centro cuenta con un equipo altamente capacitado integrado por médicos clínicos, personal de obstetricia, inmunización y farmacia, permitiendo brindar una atención integral a la población.

En este sentido, destacó que en el lugar también funciona el programa de Atención Integral para la Mujer Embarazada Bandeña, impulsado recientemente por el municipio, además de campañas de vacunación y distintos servicios preventivos.

Jaimez Caro remarcó además el trabajo articulado que se realiza junto a instituciones intermedias, iglesias, empresas privadas y organizaciones de la zona, fortaleciendo el vínculo entre el sistema de salud y la comunidad.

“Por decisión del intendente Ing. Roger Elías Nediani trabajamos con un sistema de puertas abiertas, permitiendo que todos los vecinos puedan acercarse desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde para recibir atención y asesoramiento”, señaló.

Durante la jornada también se realizó un reconocimiento especial a la doctora Susana Provera, quien forma parte del centro de salud desde sus inicios y lleva más de 20 años prestando servicio a la comunidad.

Finalmente, desde el área de Salud destacaron el compromiso y la vocación del personal sanitario que diariamente trabaja para fortalecer la atención primaria y mejorar la calidad de vida de los vecinos de La Banda.