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Alumnos del Col. René Favaloro participaron de una jornada de concientización sobre bullying

La propuesta buscó fortalecer la convivencia escolar y el cuidado socioemocional de los estudiantes.

Hoy 13:30

La Municipalidad de La Banda a través de la Dirección de Prevención de Salud realizó una jornada de prevención y concientización sobre el bullying destinada a los alumnos de 1° año del Colegio Secundario Dr. René G. Favaloro del barrio Agua y Energía.

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En este sentido, el equipo de educadores para salud organizó una jornada que incluyó actividades de reflexión y concientización sobre el bullying, promoviendo el respeto, la empatía y la buena convivencia escolar.

Por su parte, los estudiantes de los demás cursos participaron en propuestas vinculadas a la prevención de la ludopatía digital y la discriminación por identidad de género, generando espacios de diálogo, participación y reflexión.

Al respecto, se destacó las producciones realizadas por los alumnos, quienes demostraron compromiso, creatividad y sensibilidad frente a estas temáticas tan importantes para la convivencia y el cuidado socioemocional.

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