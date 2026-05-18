Accidente en Jujuy: familia herida tras desbarrancar su vehículo

Una mujer de 45 años y sus dos hijos, de 13 y 14 años, sufrieron heridas leves tras desbarrancar su auto en la ruta provincial N° 2, siendo trasladados a hospitales de San Salvador de Jujuy.

Hoy 14:19

Un accidente automovilístico ocurrió en la ruta provincial N° 2, cerca de Juan Galán, dejando a una mujer de 45 años y sus dos hijos, de 13 y 14 años, heridos de consideración leve. Los tres fueron trasladados a los hospitales Pablo Soria y Materno Infantil, respectivamente, para recibir atención médica adecuada.

El siniestro fue reportado esta mañana, alrededor de las 8, cuando el Cuerpo de Rescate de los Bomberos recibió la alerta sobre tres personas atrapadas en un automóvil que había desbarrancado. De inmediato, una comisión de bomberos y dos ambulancias del Same se dirigieron al lugar, cerca del barrio Cuyaya en la capital jujeña.

Los rescatistas encontraron un Toyota Etios de color gris volcado en un profundo desnivel, a pocos metros de la carretera. La ruta 2, que corre paralela al río Xibi-xibi, presenta un desnivel peligroso que no es visible debido a la vegetación densa.

La operación de rescate duró varios minutos, durante los cuales los bomberos lograron extraer a la mujer y a sus hijos, quienes se encontraban en los asientos traseros del vehículo. El personal médico del Same asistió a los niños y los trasladó al hospital, donde permanecerían en observación, aunque se encontraban fuera de peligro.

La madre, quien conducía el coche, presentaba un fuerte dolor en el tórax y fue atendida en una ambulancia antes de ser trasladada al hospital Pablo Soria alrededor de las 9:30.

Aún se están investigando las causas del accidente. Según información preliminar, la conductora perdió el control del vehículo, chocó contra dos postes de cemento y cayó por la barranca, siendo detenida por la vegetación antes de caer más profundo.

El personal de Seguridad Vial cortó el tránsito en la ruta norte-sur durante el rescate y realizó un control de alcoholemia a la conductora, aunque no se han publicado resultados sobre este. La policía local también colaboró en las tareas de seguridad en la zona del accidente.