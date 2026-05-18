Con sorpresas y un cambio obligado, Boca dio a conocer la lista de convocados para el partido ante Cruzeiro

Boca afrontará este martes un partido clave para su futuro en la Copa Libertadores. Desde las 21.30, el Xeneize recibirá a Cruzeiro en la Bombonera, en un duelo crucial para sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final.

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En la previa del encuentro, Claudio Úbeda presentó la lista de convocados con algunas sorpresas y un cambio obligado. Las principales novedades pasan por las ausencias de Edinson Cavani y Carlos Palacios, quienes no forman parte de la nómina.

Si bien ambos futbolistas arrastran lesiones de larga duración y habían sido incluidos en algunos trabajos durante la semana, el entrenador decidió no convocarlos para el compromiso ante el conjunto brasileño.

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Cavani no juega desde el 20 de febrero, cuando Boca igualó 0-0 ante Racing en la Bombonera. Por su parte, Palacios también disputó su último partido frente a la Academia, aunque en las semifinales del Torneo Clausura 2025.

La única modificación en la lista se produjo por la lesión de Adam Bareiro. El delantero paraguayo sufrió un desgarro en el complejo aductor y en el recto anterior del abdomen izquierdo, por lo que quedó descartado. En su lugar ingresó Lucas Janson.

Otro futbolista que se perderá el duelo ante Cruzeiro es Santiago Ascacíbar, quien fue expulsado en Ecuador frente a Barcelona en la fecha anterior de la fase de grupos. En este caso, Úbeda decidió no convocar a otro jugador en su reemplazo.

En cuanto al equipo, el entrenador mantiene una sola duda en ataque: Milton Giménez o Ángel Romero para ocupar el lugar de Bareiro. El exdelantero de Banfield sufrió un golpe en un entrenamiento y será esperado hasta último momento.

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La posible formación de Boca ante Cruzeiro sería con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Ángel Romero. El entrenador será Claudio Úbeda.