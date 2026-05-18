La Policía Federal Argentina incauta una tonelada de hojas de coca en Salta

La Policía Federal Argentina confiscó una tonelada de hojas de coca en un operativo en Colonia Santa Rosa, Salta, deteniendo a dos hombres involucrados en el transporte de estupefacientes.

Hoy 16:23

Bajo directrices del Ministerio de Seguridad Nacional orientadas a desarticular operaciones relacionadas con el transporte de estupefacientes, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) logró incautar, en la provincia de Salta, una tonelada de hojas de coca que estaban escondidas en un vehículo de carga.

La intervención fue ejecutada por la División Antidrogas San Ramón de la Nueva Orán, en el contexto de una investigación judicial que se llevó a cabo ante la Fiscalía Federal de Orán, bajo la dirección del doctor Romero y la Secretaría de la dra. Morales, quienes habían ordenado indagar sobre un camión sospechoso de transportar sustancias ilícitas.

Según la información proporcionada por las autoridades judiciales, el camión había iniciado su recorrido desde Colonia Santa Rosa y se dirigía hacia la ciudad de Rosario, transportando no solo hojas de coca, sino también cigarrillos, indumentaria y otros artículos ilegales que ya habían sido denunciados por la justicia.

Ante esta situación, los efectivos de la PFA realizaron exhaustivas labores de campo y un análisis detallado de la información recopilada, constatando que el vehículo transitaba por la Ruta Nacional Nº34, atravesando la zona de Pichanal.

Con el respaldo del Ministerio Público Fiscal, los agentes federales interceptaron el camión en Santa Rosa. En el interior viajaban dos hombres, mientras que en la lona del acoplado se detectaron varias irregularidades.

El personal policial notó un precinto aduanero y una soga pasante con un nudo inusual, sugiriendo manipulación. A solicitud judicial, se retiró la lona, encontrando 34 bolsas llenas de miles de hojas de coca, que tras el pesaje totalizaron aproximadamente mil kilos.

Como resultado, las autoridades ordenaron la detención de ambos hombres, el secuestro de todas las sustancias y la intervención inmediata de la Aduana Nacional. También se dispuso el decomiso del camión, el acoplado, así como de dinero en efectivo y teléfonos celulares encontrados durante el procedimiento.

Los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado a cargo, junto con todos los materiales incautados.