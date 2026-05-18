Así será la venta de entradas para River-Belgrano: precios y cómo comprar para la final del Torneo Apertura

El Millonario y el Pirata definirán el título el domingo, desde las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Hoy 17:05

La final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano de Córdoba ya tiene confirmado el cronograma de venta de entradas. El partido decisivo se disputará este domingo, desde las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

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Para la definición del certamen, ambas parcialidades contarán con la misma cantidad de populares y plateas dentro del estadio. La venta de tickets se realizará exclusivamente a través del sitio deportick.com.

El expendio comenzará este martes 19 de mayo, desde las 14, con una preventa exclusiva para clientes de Naranja X. Luego, el miércoles 20 de mayo, también desde las 14, se habilitará la venta para socios.

En caso de que exista un remanente de entradas, se informará oportunamente cómo será la venta para no socios. Además, los clubes participantes comunicarán a través de sus canales oficiales los detalles del proceso de compra para sus propios socios.

Precios de las entradas para River

Popular Willington

Socio: $80.000

No socio: $150.000

Platea Ardiles

Socio: $120.000

No socio: $180.000

Precios de las entradas para Belgrano

Popular Artime

Socio: $80.000

No socio: $150.000

Platea Gasparini

Socio: $120.000

No socio: $180.000

Desde la organización remarcaron un dato clave para los hinchas que asistan al estadio: para ingresar a la cancha, los espectadores deberán presentar exclusivamente el DNI físico en formato tarjeta, que será escaneado en los molinetes de ingreso.

No serán válidos otros documentos ni comprobantes de compra para acceder al estadio. Además, se informó que no se venderán entradas en el Mario Alberto Kempes el día del partido, por lo que la compra deberá realizarse únicamente de manera online y según el cronograma establecido.