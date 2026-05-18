Joven aprehendido tras intentar matar a su padre en Aguilares

Un joven de 21 años fue aprehendido en Aguilares, Tucumán, tras intentar agredir a su padre con un machete en un incidente de violencia doméstica.

Hoy 17:36

El pasado sábado, personal de la Patrulla Motorizada Aguilares llevó a cabo la detención de un joven de 21 años, quien intentó lesionar gravemente a su padre con un machete durante un episodio de violencia familiar.

El incidente ocurrió en horas de la noche en el barrio San Nicolás de la ciudad de Aguilares, donde se reportó una situación de violencia doméstica.

Los efectivos policiales que realizaban tareas de prevención fueron alertados sobre el hecho y se dirigieron rápidamente al lugar.

Al llegar, los familiares del joven señalaron a este como el agresor, indicando que había atacado a su padre con la intención de apuñalarlo.

Ante la presencia de los servicios policiales, el joven intentó huir, pero fue rápidamente reducido y aprehendido por los agentes.

Además de la detención, se secuestraron las armas blancas involucradas en el ataque, incluyendo un machete y un cuchillo.

La Fiscalía Criminal tomó conocimiento del caso y avaló la aprehensión del acusado, quien fue trasladado hacia la Comisaría Aguilares para continuar con los trámites legales pertinentes.