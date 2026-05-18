Cómo proteger tu red Wi Fi: claves para cambiar la contraseña

En Argentina, el uso de redes WiFi ha crecido exponencialmente en la última década, lo que hace vital la seguridad de estas conexiones. Cambiar la contraseña del WiFi es un paso esencial para proteger tu red de intrusos y mantener la privacidad de tus datos.

Hoy 18:02

En Argentina, la seguridad de las redes WiFi se ha vuelto un tema de gran interés debido al aumento de dispositivos conectados a Internet en los hogares. Desde 2010, el número de usuarios de Internet ha crecido significativamente, lo que ha llevado a un incremento en la necesidad de proteger las conexiones personales.

Cambiar la contraseña del WiFi de manera regular es una práctica recomendada por expertos en ciberseguridad. Esto no solo ayuda a prevenir accesos no autorizados, sino que también puede mejorar la velocidad de conexión, ya que un número elevado de usuarios en la misma red puede afectar el rendimiento.

Para cambiar la contraseña, es necesario acceder a la configuración del router. Generalmente, esto se puede hacer ingresando la dirección IP del dispositivo en un navegador web. Las direcciones más comunes son 192.168.0.1 o 192.168.1.1, aunque puede variar según el fabricante.

Una vez dentro de la configuración del router, busca la sección de seguridad o WiFi, donde podrás cambiar la contraseña. Es crucial elegir una contraseña fuerte, que incluya letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, para dificultar el acceso no autorizado.

Además de cambiar la contraseña, también es recomendable actualizar el firmware del router regularmente. Esto asegura que el dispositivo tenga las últimas correcciones de seguridad y mejoras en el rendimiento.

No olvides que, tras cambiar la contraseña, tendrás que reconnectar todos los dispositivos que usaban la antigua. Esto incluye smartphones, tablets y computadoras, que necesitarán ingresar la nueva información para acceder a la red.

En última instancia, mantener la seguridad de tu red WiFi es un proceso continuo que requiere atención y cuidado. La implementación de estas medidas básicas puede ayudar a proteger tu información personal y asegurar una conexión más confiable en el hogar.