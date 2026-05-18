Fuentes y la secretaria de Trabajo Julia Comán firmaron un convenio para la detección temprana de trata de personas

Es un convenio de cooperaron que permite atender las alertas tempranas.

Hoy 18:40

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes y la secretaria de Trabajo de la Provincia, Prof. Julia Comán, firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de generar acciones que permitan atender alertas tempranas para la detección de presuntas víctimas de explotación laboral y sexual.

Además participaron del acto, el secretario de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Benavente; el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón, y el subsecretario de Trabajo de la provincia, Walter Assef, entre otros funcionarios y empleados.

Con el título de "La trata y su detección temprana", el documento establece la capacitación de todos los agentes de los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) sobre un protocolo único de actuación, evaluación, seguimiento y derivación a profesionales especializados en caso de identificarse indicios de trata de personas.

"El personal de nuestros CAPS mantiene un contacto directo con la comunidad, por lo que son los más indicados para identificar posibles casos de violencia que nos exigen estar en alerta y preparados para atender y asistir", indicó la jefa comunal.

"En un contexto social cada vez más fragmentado por el individualismo, los santiagueños nos proponemos trabajar juntos con el compromiso de prevenir flagelos sociales y cuidar a quienes más lo necesitan", expresó.

Por su parte, la secretaria Comán resaltó que "cuando hay decisión y voluntad política, es posible alcanzar soluciones a problemáticas graves que aquejan a la población, con el compromiso de cada empleado provincial y municipal que entiende que nadie se salva solo".

La funcionaria provincial remarcó que la Capital es el primer municipio con el que se firma el convenio.