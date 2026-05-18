Bronquiolitis y bronconeumonía: confirmaron la causa de muerte de Ángel López

Esa fue la conclusión del equipo del Cuerpo Interdisciplinario Forense del Poder Judicial de Chubut, sobre la muerte del nene ocurrida el 6 de abril pasado.

Hoy 19:48

Finalmente, el Cuerpo Interdisciplinario Forense del Poder Judicial de Chubut confirmó que Ángel López, el nene que murió en Comodoro Rivadavia bajo la tutela de su madre y su padrastro, determinó que la causa del fallecimiento fue “síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y daño multiorgánico debido a un proceso infeccioso por foco pulmonar”. Entre paréntesis, anotaron “bronquiolitis y bronconeumonía” y agregaron “en concomitancia con traumatismos craneoencefálicos”.

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Fuentes del caso indicaron que el mecanismo de muerte fue una “hipoperfusión tisular grave multifactorial”. “Anoxia anóxica” (una condición médica grave que ocurre cuando el cuerpo o el cerebro no reciben suficiente oxígeno), precisaron los forenses Luis Mareman, María Fernanda Dalli y Eliana Vanesa Bevolo, tras una junta médica realizada el 15 de mayo pasado.

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Las fuentes aclararon que las lesiones cerebrales —más de 20— halladas se corresponden con el proceso de las patologías señaladas. No a golpes ni al síndrome del sacudón, tal como se sospechaba.

Al mismo tiempo, indicaron que la fiscalía no cambiará la imputación contra Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González, aunque sí la madre puede quedar en calidad de autora y su pareja, como cómplice. Por el momento, ambos cumplen prisión preventiva por homicidio calificado por alevosía y ensañamiento. Esa figura podría variar al abandono de persona que prevé, como máximo, 15 años de cárcel. Siempre, en un contexto de supuesto maltrato infantil y vulnerabilidad.

Los peritos que analizaron los estudios complementarios solicitados tras la autopsia que había detectado las lesiones cerebrales tuvieron en cuenta dos antecedentes médicos del menor:

18/01/22. Internación por Rinitis alérgica. Covid 19 +. Edad 1 mes y 26 días. (Dra. Gina Di Marco MP: 4826).

30/09/2024: Guardia de Pediatría Hospital Regional: Neumonitis. Indicaciones: Pautas de alarma, claritromicina, salbutamol y control con pediatra (Dr. Ariel Luizaga MP: 4523).

Ángel volvió a recibir atención el 5 de abril pasado con diagnóstico principal de los médicos de guardia: “Coma, paro cardiorrespiratorio en domicilio con desconocimiento de la causa del mismo, neumonitis causada por inhalación de vómito. Diabetes insípida”, reveló una fuente con acceso a la causa.

A las 23.10 del día siguiente, Ángel presentó un paro cardiorrespiratorio. Pese a los esfuerzos de los médicos, 30 minutos más tarde declararon su muerte.

Los órganos vitales del nene presentaban daños provocados por la falta de oxígeno (hipoxia), que estiman de evolución mayor al intervalo de entre 6 y 12 horas.

Al mismo tiempo, los forenses escribieron en el informe, según la fuente, que los médicos de la ambulancia notaron que presentaba "cianosis" (coloración azulada o grisácea de la piel y las mucosas) y atendieron el relato de la madre, quien mencionó que su hijo había tenido dificultades respiratorias. Por esa razón, le aplicaron medicación para broncoespasmo severo.