Recuperaron un celular robado tras una persecución en el barrio Bosco II

El damnificado aportó características físicas y de vestimenta del supuesto autor, por lo que de inmediato los uniformados desplegaron un amplio recorrido preventivo por la zona.

Hoy 20:20

Personal de la Unidad Táctica Motorizada logró demorar a un joven y secuestrar un teléfono celular presuntamente sustraído, luego de un procedimiento realizado durante la tarde de este lunes en el barrio Bosco II de la ciudad Capital.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 19 horas, mientras los efectivos realizaban recorridos preventivos y de saturación por el área de competencia. En ese contexto, al llegar a inmediaciones de Calle 9 del mencionado complejo habitacional, fueron alertados por Luis Horacio Vásquez, de 34 años, quien manifestó que momentos antes había sido víctima del robo de un teléfono celular color rojo mientras se trasladaba en un remis.

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El damnificado aportó características físicas y de vestimenta del supuesto autor, por lo que de inmediato los uniformados desplegaron un amplio recorrido preventivo por la zona. Minutos después, divisaron a un sujeto cuyas características coincidían con las brindadas por la víctima.

De acuerdo con el parte policial, al advertir la presencia de los efectivos, el sospechoso ignoró la voz de alto e intentó escapar a pie, ingresando por distintos domicilios del sector. Tras un seguimiento controlado y adoptando las medidas de seguridad correspondientes, el personal logró interceptarlo y proceder a su identificación.

El demorado fue identificado como Jhonatan Maximiliano Distra, de 28 años, domiciliado en calle Rivadavia y 10° Pasaje del barrio Bosco II. Durante el palpado preventivo, los efectivos secuestraron entre sus prendas un teléfono celular color naranja, marca Motorola, modelo G04, aparato que guardaría relación con el hecho denunciado y coincidiría con las características aportadas por el denunciante.

Posteriormente, con colaboración de la Unidad U-1145, el acusado y el elemento secuestrado fueron trasladados a sede de la Comisaría Comunitaria N° 59, donde quedaron a disposición de la Justicia interviniente.