Otra baja en River: Matías Viña se desgarró y no jugará la final ante Belgrano

River recibió otra mala noticia en la previa de la final del Torneo Apertura. Matías Viña sufrió un desgarro en el aductor derecho durante la práctica de este lunes y quedó descartado para el partido decisivo ante Belgrano.

La lesión del lateral izquierdo representa un nuevo golpe para Eduardo Coudet, que ya venía trabajando con varias bajas importantes de cara a una semana clave para el Millonario.

Viña tenía altas chances de ser titular no solo en la final del domingo en Córdoba, sino también en el cruce de entresemana ante RB Bragantino, por la Copa Sudamericana. Su situación cobra mayor relevancia porque Marcos Acuña, titular habitual en ese sector, también llega entre algodones y apenas pudo disputar 15 minutos en la semifinal frente a Rosario Central.

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Con esta nueva lesión, el uruguayo se suma a una lista preocupante de futbolistas lesionados en los últimos días. Sebastián Driussi y Aníbal Moreno debieron retirarse entre lágrimas del partido ante el Canalla, ambos con un esguince del ligamento colateral medial derecho.

También quedó descartado Gonzalo Montiel, quien jugó la semifinal con una sobrecarga y terminó siendo reemplazado por un desgarro en el cuádriceps izquierdo.

La seguidilla de lesiones golpea fuerte a River en el tramo más importante del semestre. El equipo viene de afrontar un calendario muy exigente, con doce partidos en un mes y medio, y todavía debe disputar compromisos clave antes de la pausa por el Mundial.

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Sin Viña y con Acuña en duda, Coudet deberá buscar una solución de emergencia para el lateral izquierdo. Una de las opciones sería reconvertir a un central zurdo para ocupar ese lugar, con Facundo González y Lautaro Rivero como las alternativas más viables.

De esta manera, River llega a la final ante Belgrano con un panorama complejo en lo físico y con varias piezas importantes fuera de competencia, justo cuando se juega uno de los objetivos más importantes del año.