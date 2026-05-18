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Policiales

Investigan las causas de un accidente que dejó a un motociclista herido sobre Lugones

Ocurrió alrededor de las 20hs a la altura de la calle Rodríguez. una ambulancia del SEASE trasladó al herido al hospital Regional.

Hoy 20:38
Accidente en Avda. Lugones

Un motociclista resultó herido tras protagonizar un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 20 horas de este lunes sobre avenida Lugones, en el carril con sentido norte-sur, a la altura de calle Rodríguez.

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Por causas que aún se intentan establecer, el conductor de la motocicleta terminó lesionado y debió recibir asistencia médica en el lugar. Personal policial y una ambulancia del SEASE acudieron rápidamente tras ser alertados sobre el siniestro.

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En tanto, efectivos policiales trabajaban en la recopilación de información y testimonios para determinar cómo se produjo el hecho, ya que hasta el momento no se logró establecer si el motociclista sufrió un derrape o si habría colisionado con otro vehículo que circulaba por la zona.

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