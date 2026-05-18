Investigan las causas de un accidente que dejó a un motociclista herido sobre Lugones

Ocurrió alrededor de las 20hs a la altura de la calle Rodríguez. una ambulancia del SEASE trasladó al herido al hospital Regional.

Hoy 20:38

Un motociclista resultó herido tras protagonizar un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 20 horas de este lunes sobre avenida Lugones, en el carril con sentido norte-sur, a la altura de calle Rodríguez.

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Por causas que aún se intentan establecer, el conductor de la motocicleta terminó lesionado y debió recibir asistencia médica en el lugar. Personal policial y una ambulancia del SEASE acudieron rápidamente tras ser alertados sobre el siniestro.

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En tanto, efectivos policiales trabajaban en la recopilación de información y testimonios para determinar cómo se produjo el hecho, ya que hasta el momento no se logró establecer si el motociclista sufrió un derrape o si habría colisionado con otro vehículo que circulaba por la zona.