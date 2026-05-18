Martín Fierro 2026: todos los nominados para la gran gala de esta noche

La ceremonia más importante de la televisión argentina se realiza este lunes desde las 21, con transmisión en vivo por Telefe a través de Canal 7.

Hoy 20:49

La televisión argentina vive este lunes una de sus noches más importantes con una nueva edición de los Premios Martín Fierro 2026, organizados por APTRA para reconocer a las producciones y figuras más destacadas de la pantalla chica durante el 2025.

La gala se realiza en el tradicional hotel Hilton y cuenta con la conducción de Santiago del Moro, además de la transmisión en vivo de Telefe y Canal 7.

Entre las categorías más importantes aparecen ficción, realities, conducción, humor, noticieros y entretenimiento, con una fuerte presencia de Telefe, El Trece, América y El Nueve.

Todos los nominados

Ficción

AMIA, la serie – Telefe

La voz ausente – El Trece

Tafí Viejo, verdor sin tiempo – El Nueve

Reality

Cuestión de Peso – El Trece

MasterChef Celebrity – Telefe

Gran Hermano – Telefe

Big Show

La Voz Argentina – Telefe

Medianoche con Jey – El Nueve

Otro Día Perdido – El Trece

Entretenimientos

Ahora Caigo – El Trece

Buenas Noches Familia – El Trece

Pasapalabra – Telefe

Noticiero nocturno

América Noticias – América

Telefe Noticias – Telefe

Telenoche – El Trece

Noticiero diurno

Arriba Argentinos – El Trece

El Noticiero de la Gente – Telefe

Telenueve al Mediodía – El Nueve

Labor en Conducción Masculina

Darío Barassi – Ahora Caigo

Iván de Pineda – Pasapalabra

Guido Kaczka – Buenas Noches Familia

Santiago del Moro – Gran Hermano

Nico Occhiato – La Voz Argentina

Labor en Conducción Femenina

Moria Casán – La Mañana con Moria

Pamela David – Desayuno Americano

Verónica Lozano – Cortá por Lozano

Karina Mazzocco – A la Tarde

Wanda Nara – MasterChef Celebrity

Mariana Fabbiani – DDM

Georgina Barbarossa – A la Barbarossa

Mejor Actor

César Bordón – La voz ausente / AMIA, la serie

Luciano Cáceres – Tafí Viejo, verdor sin tiempo

Gustavo Garzón – La voz ausente

Benjamín Vicuña – La voz ausente

Mejor Actriz

Gimena Accardi – La voz ausente

Paloma Contreras – Tafí Viejo, verdor sin tiempo

Susú Pecoraro – La voz ausente

Jazmín Stuart – La voz ausente

Musical

Hay Música Siempre – TV Pública

La Peña de Morfi – Telefe

Pasión de Sábado – América

Planeta Nueve – El Nueve

Humorístico / Actualidad

La Noche Perfecta – El Trece

Las Chicas de la Culpa – El Trece

Polémica en el Bar – América

Programa Periodístico

Camino a Casa – Telefe

GPS – América

Opinión Pública – El Nueve

Producción Integral

La Voz Argentina – Telefe

Otro Día Perdido – El Trece

MasterChef Celebrity – Telefe

Telefe Noticias – Telefe

Los santiagueños pueden seguir toda la ceremonia en vivo a través de Telefe y Canal 7.