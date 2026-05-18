Martín Fierro 2026: todos los nominados para la gran gala de esta noche

La ceremonia más importante de la televisión argentina se realiza este lunes desde las 21, con transmisión en vivo por Telefe a través de Canal 7.
La televisión argentina vive este lunes una de sus noches más importantes con una nueva edición de los Premios Martín Fierro 2026, organizados por APTRA para reconocer a las producciones y figuras más destacadas de la pantalla chica durante el 2025.
La gala se realiza en el tradicional hotel Hilton y cuenta con la conducción de Santiago del Moro, además de la transmisión en vivo de Telefe y Canal 7.
Entre las categorías más importantes aparecen ficción, realities, conducción, humor, noticieros y entretenimiento, con una fuerte presencia de Telefe, El Trece, América y El Nueve.
Todos los nominados
Ficción
- AMIA, la serie – Telefe
- La voz ausente – El Trece
- Tafí Viejo, verdor sin tiempo – El Nueve
Reality
- Cuestión de Peso – El Trece
- MasterChef Celebrity – Telefe
- Gran Hermano – Telefe
Big Show
- La Voz Argentina – Telefe
- Medianoche con Jey – El Nueve
- Otro Día Perdido – El Trece
Entretenimientos
- Ahora Caigo – El Trece
- Buenas Noches Familia – El Trece
- Pasapalabra – Telefe
Noticiero nocturno
- América Noticias – América
- Telefe Noticias – Telefe
- Telenoche – El Trece
Noticiero diurno
- Arriba Argentinos – El Trece
- El Noticiero de la Gente – Telefe
- Telenueve al Mediodía – El Nueve
Labor en Conducción Masculina
- Darío Barassi – Ahora Caigo
- Iván de Pineda – Pasapalabra
- Guido Kaczka – Buenas Noches Familia
- Santiago del Moro – Gran Hermano
- Nico Occhiato – La Voz Argentina
Labor en Conducción Femenina
- Moria Casán – La Mañana con Moria
- Pamela David – Desayuno Americano
- Verónica Lozano – Cortá por Lozano
- Karina Mazzocco – A la Tarde
- Wanda Nara – MasterChef Celebrity
- Mariana Fabbiani – DDM
- Georgina Barbarossa – A la Barbarossa
Mejor Actor
- César Bordón – La voz ausente / AMIA, la serie
- Luciano Cáceres – Tafí Viejo, verdor sin tiempo
- Gustavo Garzón – La voz ausente
- Benjamín Vicuña – La voz ausente
Mejor Actriz
- Gimena Accardi – La voz ausente
- Paloma Contreras – Tafí Viejo, verdor sin tiempo
- Susú Pecoraro – La voz ausente
- Jazmín Stuart – La voz ausente
Musical
- Hay Música Siempre – TV Pública
- La Peña de Morfi – Telefe
- Pasión de Sábado – América
- Planeta Nueve – El Nueve
Humorístico / Actualidad
- La Noche Perfecta – El Trece
- Las Chicas de la Culpa – El Trece
- Polémica en el Bar – América
Programa Periodístico
- Camino a Casa – Telefe
- GPS – América
- Opinión Pública – El Nueve
Producción Integral
- La Voz Argentina – Telefe
- Otro Día Perdido – El Trece
- MasterChef Celebrity – Telefe
- Telefe Noticias – Telefe
Los santiagueños pueden seguir toda la ceremonia en vivo a través de Telefe y Canal 7.