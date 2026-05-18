Un camionero murió tras descompensarse en plena calle en el barrio Almirante Brown

El hombre, de aproximadamente 60 años, fue hallado con abundante pérdida de sangre y escasos signos vitales. Falleció minutos después en el Hospital Regional.

Hoy 20:18

Un trágico episodio generó preocupación este lunes en el barrio sureño de la Capital, luego de que un hombre se desplomara junto a un camión y muriera posteriormente en el hospital.

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Fuentes consultadas indicaron que cerca de las 17:44 se solicitó la presencia de una ambulancia en inmediaciones de calle 6 y Central. Al arribar al lugar, el personal de emergencias encontró al hombre tendido en el suelo, con abundante pérdida de sangre y escasos signos vitales.

Según relataron testigos presentes en la zona, la víctima habría detenido el camión de carga que conducía y, al abrir las puertas del vehículo, se desplomó repentinamente sobre la vía pública.

Ante la gravedad de la situación, los profesionales de la salud comenzaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y posteriormente lo trasladaron de urgencia al Hospital Regional.

Pese a los esfuerzos médicos realizados durante el trayecto y en el centro de salud, el hombre terminó falleciendo minutos después de ingresar al hospital.

Hasta el momento, la víctima no pudo ser identificada oficialmente y se aguarda el avance de las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.